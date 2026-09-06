El veterano delantero inglés Jamie Vardy resolvió finalmente su futuro, después de firmar un contrato por una temporada con su nuevo club, este domingo.

Vardy, de 39 años, se incorporó al Burnley, que compite esta temporada en la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés.

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Vardy estampó su firma en un contrato con el Burnley, poniendo así fin a un periodo de especulaciones sobre su próximo destino, tras su salida del Cremonese italiano.

El delantero inglés declaró tras la firma: "Estoy muy feliz de estar aquí ahora en el Burnley. Este club tiene una auténtica historia futbolística y una afición apasionada que merece un equipo que la represente a ella y a su ciudad".

Y añadió: "No puedo esperar a saltar al campo y ayudar al equipo a ir en la dirección correcta".

El nuevo paso de Vardy llega después de una temporada que pasó en Italia con el Cremonese, al que se unió tras el final de su larga trayectoria con el Leicester City.

El exdelantero de la selección de Inglaterra marcó 7 goles y dio 3 asistencias en 29 partidos en la liga italiana la temporada pasada, antes de abandonar el club tras su descenso a la segunda categoría.

Vardy pasó 13 temporadas con el Leicester City, durante las cuales se convirtió en uno de los grandes símbolos del club, al que llevó a la histórica conquista del título de la Premier League en la temporada 2015-2016.

Vardy disputó más de 400 partidos con los "Foxes" en todas las competiciones, marcando 200 goles.



