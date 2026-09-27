Roy Keane considera que el Manchester City debe ser castigado con dureza por incumplir las normas financieras de la Premier League. El gran club inglés ha sido declarado culpable por la comisión independiente de 114 de los 115 cargos. Según The Telegraph, ahora está claro: «Descenso para el Manchester City», tituló a lo grande el periódico esta semana. Keane opina que las consecuencias no pueden no llegar.

El caso gira en torno a presuntas infracciones financieras en el periodo comprendido entre 2008 y 2018. El City sostuvo durante la batalla legal, que ya está en marcha desde 2024, que disponía de «pruebas irrefutables» de su inocencia, pero según The Telegraph la comisión independiente ha desmontado por completo esa postura. El periódico habla de posiblemente «la sentencia judicial más trascendental de la historia del fútbol inglés».

Rodri, que hasta el pasado verano jugó en el Manchester City, subrayó antes de Inglaterra - España que la dirección del club siempre les ha dicho a los jugadores que no ha habido errores graves en materia financiera. «Confío en el sistema judicial y en la inocencia del club», dijo el centrocampista del FC Barcelona en un acto ante la prensa.

Rodri estuvo vinculado al Manchester City entre 2019 y 2026. El español conquistó cuatro títulos de liga y llevó al club al triunfo final en la Champions League en 2023. Rodri se proclamó campeón de Europa en 2024 y campeón del mundo en 2026. Tras ganar el título europeo, también ganó el Balón de Oro.

Keane está totalmente en desacuerdo con Rodri en ITV. «Esto lleva ya bastante tiempo. Desde luego no estoy de acuerdo con el mensaje de Rodri. El Manchester City eligió conscientemente hacer trampas. Con todo lo que han ganado en los últimos años, merecen ser castigados», sentencia el excentrocampista del Manchester United.

«Hicieron trampas y han sido declarados culpables. Es una píldora amarga para el Manchester City, que ahora tiene que pagar las consecuencias. También fue una gran noticia. No es poca cosa que el club haya sido declarado culpable en 114 puntos. Es una noticia impactante», añadió Keane.