Rowan Besselink deja a todos boquiabiertos con una reacción totalmente fuera de lugar tras su tarjeta roja

Rowan Besselink sorprendió el viernes tras el Almere City-De Graafschap. El defensa, del equipo de Doetinchem, vio la roja directa en los últimos minutos por una dura entrada a Bas Huisman, pero no se dio cuenta de la gravedad. Sus declaraciones en ESPN dejaron atónitos al reportero Pascal Kamperman y al analista Kees Kwakman.

Tras el descanso, Besselink había ilusionado a De Graafschap al empatar 1-1, pero Milan de Haan devolvió la ventaja al Almere City con el 1-2.

En los últimos minutos, Besselink entró con la pierna alta y a gran velocidad sobre Huisman; el árbitro Erwin Blank le mostró la roja directa. Aunque no impactó de lleno, la entrada se consideró peligrosa.

En el análisis posterior de ESPN, Kwakman se muestra consternado por la falta. «Huisman ha tenido mucha suerte. Si le llega a impactar, se acaba su temporada; entra con excesiva agresividad, es muy peligroso», afirmó el exdefensa. Kamperman añadió: «Aquí se acumula la frustración de toda la noche y quizá de toda la temporada».

Kwakman espera que la roja le cueste los tres primeros partidos de la próxima temporada: «No es nada agradable».

Curiosamente, Besselink no entiende su tarjeta roja. «No fue para tanto. Llegué tarde, fue una combinación de todo», explica tras ver las imágenes.

Al ser confrontado por el reportero Bennett van Fessem por la plancha, insistió: «Siempre busco el balón, no quiero darle una patada mortal». Y sobre una posible suspensión comentó: «¿Con esa roja? Si la vuelven a ver, tal vez sea amarilla. No pasa nada».

Van Fessem reacciona sorprendido: «En serio, ¿cómo puedes decir eso?». Kwakman y Kamperman tampoco dan crédito. «Si además hubiera golpeado a Huisman», añade Kwakman, «quizá habría estado seis meses fuera».







