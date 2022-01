Roures: "El Madrid tiene un peso indiscutible, influye en estamentos arbitrales y periodísticos"

Siempre que habla, deja un reguero de titulares. Y esta vez, no ha sido una excepción. El presidente del grupo "Mediapro", Jaume Roures, fue protagonista en los micrófonos de "RadioMarca", donde analizó la actualidad del fútbol y del reparto de derechos televisivos, además de hablar de diferentes situaciones en el Real Madrid y el FC Barcelona.

Acuerdo CVC

"La operación es buena, luego se puede discutir los plazos. Es una operación que valora el fútbol español a un nivel muy alto y le da una solidez financiera y le hace caminar por los caminos del Siglo XXI. Entiendo el 'no' de Florentino porque está en guerra con la Liga, pero nunca he entendido por qué el Barça no se ha sumado al acuerdo", dijo.

Acerca de los posibles fichajes que están por llegar a la Liga, Roures comentó: "El fichaje de Haaland, con venta de activos de por medio, es factible. Yo soy más pro-Mbappé, pero no sé dónde jugará", dijo.

Barcelona y Real Madrid, Laporta y Florentino

"En 4 o 5 años se va a manifestar en toda su claridad porque el fardo que han dejado Bartomeu y compañía no es cualquier cosa. Xavi es la mejor hoja de ruta para el Barça. Tiene que ser alguien que conozca tanto el club como él. Parece que el club vuelve a la buena línea", ha dicho el presidente de "Mediapro".

Según Roures, "Florentino ha hecho una muy buena gestión, sin discusión, en estos últimos años. Se podría discutir algunas cosas sobre fichajes o grandiosidad del estadio. Benzema es un gran goleador. Me deprime que Hazard no diera el nivel de antes"

"El Madrid tiene un peso indiscutible en estamentos arbitrales y periodísticos"

Cuestionado sobre el Real Madrid y su peso en diferentes estamentos, Roures analizó de la siguiente manera: "Lo que es indudable es que el Madrid ha sustituido a la selección española durante mucho tiempo, ha sido nombrado mejor club del siglo XX...y el Real Madrid tiene un peso indiscutible que lógicamente influye en muchos estamentos, ya sean arbitrales o periodísticos, pero esto ya se sabe y hay que convivir con eso. Se chilla demasiado y se analiza poco, yo soy más de Valdano que de otro tipo de comentaristas"

Derechos del Mundial 2022

Acerca de la Copa del Mundo de 2022, Roures consideró, sobre los derechos del Mundial, lo siguiente: "Hasta el 11 de febrero queda abierta la subasta de los derechos del mundial de Qatar. El partido inaugural, la final y los partidos de España, tienen que ir obligatoriamente en abierto. Creo que la audiencia del Mundial va a ser mayor, va a caer en una época de mayor consumo televisivo que en verano"

Derechos del Fútbol Femenino

Roures habló por último de los derechos del fútbol femenino. "Esta semana la justicia ha confirmado que la RFEF nos dejó fuera de subasta con malas artes. Es evidente que las acciones de la RFEF han tenido una repercusión negativa con el fútbol femenino. Mediapro aportó dinero para pagar las jugadoras, cosa que no es nuestra obligación. Se hace propaganda y luego otra cosa. Hace muchos años que no hablo con Rubiales".