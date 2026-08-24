Rotterdam Radicals ha publicado un duro comunicado a través de Instagram a raíz del incidente con fuegos artificiales durante el SC Cambuur - Feyenoord (2-5). En él, el grupo de aficionados se muestra especialmente crítico con la polémica generada y con las reacciones desde los medios. Según ellos, con la acción en sí había poco de malo.
«Lo que debería haber sido una bonita tarde de fútbol se ha visto desgraciadamente empañado por, como tantas veces, un pequeño grupo de personas que se lo estropea al resto», arranca con sarcasmo, dirigido a quienes condenan la acción con fuegos artificiales. «Cómo puede seguir pasando esto en los tiempos que corren es un completo misterio para nosotros. Ya va siendo hora de que este pequeño grupo de personas no reciba más atención y no se salga más con la suya con este tipo de comportamientos.»
«Ya es hora de que apartemos a este tipo de gente y le pongamos freno. Sus acciones no nacen del amor por su club. Este grupito busca el beneficio personal y está aquí pura y exclusivamente por sí mismo. Ganar protagonismo a costa de los demás. Y lo estamos permitiendo desde hace demasiado tiempo. Hagamos ahora piña entre todos...»
«Contra ese grupito de gente que aprovecha cualquier posibilidad para lloriquear por incidentitos en el fútbol para que vuelvan a tomarse medidas más duras. Esa gente que siempre quiere ser la primera cuando tiene algo que condenar y aborrecer otra vez, preferiblemente en televisión con una cámara delante de la cara. Para que todo el mundo pueda ver lo buenos que son.»
«¿Ya no podemos relativizar nada hoy en día? A estas alturas, SC Cambuur informa de que ayer no hubo 5, sino nada menos que 7(!) víctimas. Una o dos víctimas más y los medios ya pueden hablar de una nueva tragedia de Heysel. Heysel 2.0, por supuesto provocado por aficionados del Feyenoord. Qué chiste.»
«Intentemos relativizarlo nosotros mismos un momento. Hay una acción de pirotecnia en el estadio con cero intención de alcanzar a aficionados en las gradas locales. El viento lleva algo de humo de las bengalas del fondo visitante hasta la grada local. Puede pasar. Un thunderking perdido acaba por accidente en esa misma grada local a través del tejado. También puede pasar.»
«La gente en la grada local inhala algo de humo, oye algunos petardos. Es verdad que alguno habrá recibido algún trozo de fuegos artificiales. No te mueres por eso. Pero en Cambuur quizá sí. Sem & Sterre lloran, papá tampoco está contento. Las amas de casa son las primeras en abandonar la grada. El resto sigue detrás. Lo que queda es un trauma de por vida, si hemos de creer a los medios y a los implicados.»