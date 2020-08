¿Rossi, Javi García o Roffo? Quién se queda con el arco de Boca si se va Andrada

Román y Russo saben que podrían tener un problema bajo los tres palos más pronto que tarde. ¿Qué opciones se manejan?

Cuando Esteban Andrada llegó a Boca en 2018, resolvió un problema que tenía el equipo desde hacía una década: la seguridad bajo los tres palos. Y es que si bien pasaron varios nombres importantes, ninguno pudo aportar constancia desde que Roberto Abbondanzieri dejó el club en 2009. Esto, sin embargo, genera en el Xeneize un sentimiento contradictorio: por un lado, la tranquilidad de tener una fija en el puesto, pero, por el otro, la incertidumbre de que se pueda ir en cualquier momento.

Aunque todo indica que seguiría al menos hasta fin de año, los rumores sobre una posible oferta proveniente de empezaron a surgir. El futuro de Sabandija es un gran signo de pregunta y, por eso, el Consejo de Fútbol mira cada vez más de cerca a los que están atrás del '1'. Agustín Rossi y Manuel Roffo son, hoy por hoy -luego del parate por coronavirus-, los suplentes, aunque sus realidades son bien distintas: el ex- juega en Primera desde hace un lustro mientras que el juvenil formado en las inferiores de la institución todavía no tuvo oportunidades de debutar. Es decir: uno puede esperar un poco más, pero el otro no tanto.

Rossi ya tuvo su experiencia en el arco azul y oro, pero a pesar de que los números lo respaldaban, siempre fue cuestionado por su rendimiento. Por eso, luego de perder ante River en la final de la Libertadores en Madrid, fue uno de los primeros en exiliarse. Tras un breve paso por , regresó al país para ponerse el buzo de , en donde recuperó la confianza. Allí, solo recibió 22 goles en 20 partidos y el Grana quiso retenerlo, pero con la salida de Marcos Díaz, Riquelme y Russo lo repatriaron y comenzó los entrenamientos con el resto del plantel. Lo que no singifica, claro, que los continúe mucho tiempo más.

Con 24 años, lo que más necesita es continuidad. Y con Andrada adelante y un calendario de partidos incierto, en el que lo único qu está confirmado es la , ganarle el puesto -o tener oportunidades- parece una misión imposible. y mostraron interés, lo que singifica que en Europa ya conocen su nombre y podría intentar insertarse en el mercado sin la necesidad de resignar un lugar de privilegio en La Ribera. Para él, un negocio redondo, pero para Boca...

En caso de que se vaya, lo cual parece una posibilidad concreta a medida de que avanzan las horas -hasta podría volver al Granate-, Román puso el ojo en Javier García, quien no continuará en Racing. "Con Román hablo, es mi amigo, estamos en contacto. Sería una alternativa más de las que pueden llegar a aparecer. Pasé muchísimas cosas ahí, más de la mitad de mi vida. Voy a hacer lo posible para brindarme al máximo en el lugar donde esté", manifestó en Fox Sports.

¿Y si no? Manu espera por alguna posibilidad, pero todos concuerdan en que todavía es muy joven para tomar tanta responsabilidad y hasta no ven con malos ojos que sume minutos en otros lado. Otro que se postulo por ser un viejo conocido del DT es Jorge Broun, quien quedó libre en Gimnasia.

Mientras siga Andrada, el banco de Boca espera. Pero no podrá hacerlo por siempre.