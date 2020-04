Rosell: “En la cárcel, o mueres por dentro o te haces más fuerte"

“El primer día en la cárcel nos dieron cuatro preservativos y cuatro bolsitas con vaselina”, dice el ex presidente del Barça

Sandro Rosell , ex presidente del FC , sigue convencido de que no habría ido a la cárcel de no haber sido el máximo mandatario azulgrana. Rosell, que pasó dos años en prisión, entre las cárceles de Soto del Real y Can Brians 2, ha explicado en " Mundo Deportivo" algunas de las experiencias que vivió en los 643 días que estuvo privado de libertad. Sobre el primer día en la cárcel de Soto del Real, Rosell comenta: "Recuerdo que nos dieron cuatro preservativos y cuatro bolsitas con vaselina… Me preocupé un poquito… ja, ja, ja" , para luego añadir que el día más duro en la prisión era " sobre todo, los días que nuestro abogado venía a decirnos que nos habían denegado la libertad condicional de nuevo, siempre por riesgo de fuga, sin justificación aparente, trece veces" , asegura.

Cuestionado sobre si se hizo más fuerte en la cárcel, el ex presidente azulgrana confiesa: " Creo que sí. En la cárcel, o mueres internamente como persona o te haces más fuerte" , dijo. Además, Rosell quiso ponderar y valorar la figura de Joan Besolí, su socio, amigo y compañero en la cárcel, del que el ex presidente culé asegura que es "importantísimo, fundamental. Sin él, esto no lo aguanto. Le estaré agradecido el resto de mi vida" , al tiempo que destaca el papel de " Marta, mi mujer, que ha sido muy fuerte y un pilar básico de nuestro aguante. Mis padres, mis hermanos y mis amigos también me han ayudado mucho" , dijo.

Además, en esa entrevista en " Mundo Deportivo" , Rosell detalla que “tanto mis abogados, como yo mismo, como algún magistrado al que hemos consultado, no tenemos ninguna duda de que la magistrada Lamela prevaricó", explica, al punto que señala "desconocemos el motivo por el que lo hizo, como tampoco hay duda que la Sra. Lamela no pudo prevaricar sola; en esa prevaricación tuvo una inductora imprescindible que fue la fiscal".