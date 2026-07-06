Rooney tilda de «vergüenza» la decisión de la FIFA y afirma que Infantino debería avergonzarse

Wayne Rooney, exjugador de la selección inglesa, calificó de «vergüenza» la decisión de la FIFA de levantar la suspensión impuesta al estadounidense Folarin Balogun.

Balogun lidera la tabla de goleadores de Estados Unidos en el Mundial con tres tantos, pero fue expulsado en la victoria ante Bosnia y Herzegovina en la ronda de 32.

Se esperaba que se perdiera los octavos contra Bélgica en Seattle, pero la FIFA anunció el domingo por la noche que aplazaba la sanción de un año.

La FIFA no explicó su decisión, lo que sorprendió a la Federación Belga, ya que la Federación Estadounidense no había recurrido la tarjeta.

La cadena AOL recogió sus palabras durante la retransmisión de la BBC del Inglaterra-México: «Es una vergüenza».

Y añadió: «Sé que era la UEFA, pero me sancionaron con tres partidos antes de la Eurocopa 2012; se suponía que me perdería la fase de grupos, pero luego me dijeron que, si iba a Suiza y entrenaba con un grupo de niños, me quitarían el tercer partido».

Acepté porque no quería perder tres partidos, pero ya entonces me pareció incorrecto».

Y añadió: «O anulas la tarjeta roja —quizá lo correcto— y entonces puede jugar, o no. Pero suspender la sanción un año es una vergüenza. Infantino debería avergonzarse».

Concluyó: «El espíritu deportivo queda en entredicho. Si fuera un rival de EE. UU., estaría muy enfadado. Esta decisión es un error total».