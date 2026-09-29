Rooney rechaza el polémico legado del Manchester City y sorprende a la afición del United

En una postura que podría generar polémica, Wayne Rooney rechazó la idea de que el Manchester United reciba títulos de la Premier League de forma retroactiva, en caso de que la Premier League decida despojar al Manchester City de algunos de sus campeonatos a raíz del caso de las infracciones financieras.

El Manchester City había sido declarado culpable de la mayoría de los cargos que se le imputan dentro del caso que incluye 115 infracciones, que se remontan al periodo entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018, además de ser acusado de no cooperar con las investigaciones de la Premier League entre diciembre de 2018 y febrero de 2023.

Las sanciones definitivas no se han anunciado todavía, mientras el club se prepara para apelar, entre las posibilidades que llegan hasta despojarlo de algunos de los títulos conseguidos durante el periodo bajo investigación, según informó "BBC Sport".

Rooney formaba parte de las filas del Manchester United que terminó la temporada 2011-2012 como subcampeón por detrás del Manchester City, pero aseguró que no desea recibir la medalla de la liga de forma retroactiva, incluso si se decidiera retirar el título a su rival.









Rooney declaró a través del podcast "Stick to United": "Con toda sinceridad, no me sentiría cómodo aceptando otra medalla de la Premier League, porque no creo que la merezcamos. No hicimos lo suficiente en aquella temporada para ganar el título".

Y añadió: "Pienso en los jugadores, ellos dieron todo lo que tenían para ganar la liga, y creían que ya lo habían logrado de verdad. Si no tenían ningún conocimiento de lo que ocurría a nivel de la dirección, y de repente les retiran sus medallas, me sentiría conmocionado y triste si estuviera en su lugar".

Y la leyenda del Manchester United concluyó: "Puede que le retiren los títulos al Manchester City, pero no quiero recibirlos, porque no siento que como equipo mereciéramos el título aquel año. Al final, no terminamos la temporada en el primer puesto".