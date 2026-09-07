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Wayne RooneyGetty

Traducido por

Rooney: la estrella del Arsenal tuvo suerte de no ser expulsada ante el Chelsea

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La leyenda del Manchester United expone su opinión

Wayne Rooney, leyenda del Manchester United, considera que el brasileño Gabriel, defensa del Arsenal, tuvo "mucha suerte" de no ser expulsado durante la victoria de su equipo sobre el Chelsea (2-1), ayer domingo, en la Premier League inglesa.

Rooney opinó que el jugador del Arsenal debería haber sido expulsado a los cinco minutos apenas del inicio del partido, después de que Gabriel golpeara con el pie en la cabeza al portero del Chelsea, Emiliano Martínez.

Varios jugadores del Chelsea mostraron su gran enfado ante el incidente, que provocó que Martínez sufriera un fuerte dolor y necesitara atención médica.

La visión del árbitro Chris Kavanagh quedó obstaculizada por el barullo en el área, pero la tecnología del videoarbitraje no le sugirió acudir al monitor situado a un lado del terreno de juego para revisar la jugada.

En su análisis del incidente en el programa "Match of the Day" de la cadena BBC, Rooney dijo: "No te das cuenta a la primera, pero cuando ves la repetición y se reduce la velocidad puedes verlo mejor".

Y añadió, según recogió el periódico inglés "Metro": "Martínez tenía el balón, y Gabriel lo golpeó con el pie en la cabeza, luego levantó la pierna y saltó alto. Tuvo mucha suerte de permanecer en el campo".

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