Rooney estalla tras las declaraciones de Bruno: los jugadores del United son egoístas y se comportan como niños

En un ataque demoledor, el más duro desde su retirada, Wayne Rooney, el máximo goleador histórico del Manchester United, cargó contra los jugadores actuales del equipo, tildándolos de "egoístas" y afirmando que se comportan "como niños", en respuesta a las polémicas declaraciones del capitán Bruno Fernandes tras la humillante derrota ante el Como.

El Manchester United había sufrido un colapso total en Italia, cayendo con un abultado 4-1 frente al Como el miércoles en la Liga de Campeones de Europa, en un partido en el que solo recortó distancias con un tardío gol de la honra anotado por Joshua Zirkzee en el tiempo de descuento.

Tras el encuentro, Fernandes dio la sorpresa al criticar públicamente las tácticas del cuerpo técnico, asegurando que el equipo fracasó en el ejercicio de la presión y entró en un estado de "rendición" después de encajar un gol en el segundo minuto, algo que aumentó la presión que recae sobre el entrenador interino Michael Carrick.

Rooney no dudó en responder con dureza y declaró al podcast "United Stand" este jueves: "Cuando Martínez hizo sus declaraciones, dije que esto era una auténtica pesadilla porque iba a destruir el vestuario. Ese fue el principio. Ahora lo hemos visto con Bruno, y lo veremos con más jugadores porque no quieren asumir la responsabilidad".

Y añadió la leyenda de Old Trafford: "Puedes juzgar las palabras de Bruno, sean acertadas o erróneas, pero tienes que asumir la responsabilidad sobre el terreno de juego. Estos jugadores son egoístas, no les importan sus compañeros, ni el entrenador, ni el cuerpo técnico, ni la afición; lo único que les importa son ellos mismos. Si no consiguen lo que les conviene, se comportan como niños, se rebelan y le echan la culpa a cualquier otro menos a ellos mismos".

El estallido de Rooney llega en un momento en el que se intensifican los indicios de división dentro del vestuario del United. Antes de las declaraciones de Fernandes, el defensa Lisandro Martínez había criticado a la directiva del club tras la derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid, reclamando mayores inversiones para competir con los grandes.

Michael Carrick, excompañero de Rooney que fue nombrado de forma interina tras la destitución de Rúben Amorim en enero antes de ser confirmado con un contrato hasta 2028 después de una mejora temporal en los resultados, atraviesa su peor etapa, ya que el equipo no ha logrado ninguna victoria en los últimos 7 partidos consecutivos en todas las competiciones, cayendo hasta el vigésimo puesto en la clasificación de la Liga de Campeones de Europa y al decimotercer lugar en la Premier League.



