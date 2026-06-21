El portero Eloy Room, de 37 años, fue clave para que Curazao empatara 0-0 con Ecuador en la segunda jornada del Mundial. Su protagonismo se nota en Instagram: antes del partido tenía menos de 100.000 seguidores.

Antes del partido ante Ecuador, el portero del Miami FC apenas superaba los 100 000 seguidores; ahora roza los 750 000.

La FIFA lo nombró «Jugador del partido» y, gracias a sus quince paradas, podría haber batido el récord de intervenciones en un encuentro. Según Opta, esa marca lo iguala con Tim Howard, quien en 2014, con Estados Unidos, hizo 15 paradas ante Bélgica; la FIFA le otorga 16.

Su actuación recuerda a la de Vozinha, el portero de 40 años de Cabo Verde que el lunes mantuvo a España en un 0-0 y cuya cifra de seguidores también se ha disparado hasta los quince millones.

«Este trofeo irá a la vitrina. Ser el mejor del partido en el Mundial es genial», dijo Room a la NOS. «Acabo de ver al ministro en el vestuario. Creo que habrá una pequeña estatua en Curaçao».

«Es una noche de ensueño. Sabíamos que iba a ser difícil, porque Ecuador es un buen rival. Estábamos preparados para demostrar lo que valemos, porque queríamos tomarnos una especie de revancha tras el primer partido (derrota por 7-1 ante Alemania)», afirma un satisfecho Room, quien, para terminar, se refiere a los numerosos seguidores que ha ganado en Instagram.

«Antes del partido tenía 90 000; no sé cuántos hay ahora», suspira al saber que ya superó el medio millón. «Ya sabes cómo van estas cosas; al portero de Cabo Verde le pasó lo mismo. Pero eso no es lo importante: hemos sumado nuestro primer punto en un Mundial y eso es lo que cuenta».