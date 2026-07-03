Cristiano Ronaldo celebró la clasificación de Portugal a cuartos del Mundial 2026 tras vencer a Croacia en un duelo complicado.

Tras la eliminación de Luka Modrić y los suyos, el capitán luso se medirá a España en la siguiente ronda. Además, Ronaldo, que ya lo obtuvo ante Uzbekistán, fue premiado como mejor jugador del partido por segunda vez en el torneo y ofreció unas declaraciones.

Según el diario español «AS», Ronaldo dijo sobre el próximo duelo: «¿Jugar contra España? ¡Tranquilos! Ahora toca descansar, será una batalla».

Sobre quedarse en el banquillo, añadió: «Se sufre mucho más desde fuera, pero así es el fútbol».

Y añadió: «Hoy hemos tenido que aprender a sufrir. Para ganar un torneo así hay que saber aguantar».

«El partido fue muy entretenido para los espectadores. Dominamos en la primera parte, mientras que la segunda fue más caótica. Ellos marcaron y nos pusimos un poco nerviosos, pero el punto de inflexión emocional llegó cuando marcamos el penalti. A partir de ahí, el partido se volvió más fácil».

Y cerró: «Hemos tenido dificultades, pero así es la competición y debemos seguir adelante».