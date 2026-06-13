Ronaldo responde con contundencia a los escépticos: «¿No habéis visto los partidos?»

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, calló a sus críticos al asegurar que, a sus 41 años, aún puede competir al máximo nivel.

Disputará su sexto Mundial —récord absoluto—, donde Portugal comparte grupo con República Democrática del Congo, Colombia y Uzbekistán.

En una rueda de prensa recogida por el diario español «Marca», Ronaldo respondió a las dudas sobre su estado físico con un rotundo: «Estoy bien... ¿No han visto los partidos?».

Llega con la ambición intacta, respaldado por una generación considerada una de las más fuertes de la historia de Portugal y tras llevar al Al-Nassr a ganar la Liga Pro la temporada pasada.

Aunque no se aventura a colocar a Portugal entre los favoritos, Ronaldo confía en la calidad de sus compañeros y cree que el equipo tiene el potencial para lograr un hito histórico.

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«No sabemos si somos favoritos, eso se verá al final, pero este grupo puede hacer feliz al pueblo portugués», añadió.

Portugal debutará ante Congo, luego enfrentará a Uzbekistán y Colombia, y Ronaldo insiste en centrarse en cada partido.

Y añadió: «Lo más importante es empezar bien y luego pensar en el siguiente partido. El camino se construye paso a paso».