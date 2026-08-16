Ronaldo lo suelta: ¡puede que este sea mi último año en el fútbol!

El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr saudí, hizo estallar una bomba de gran calibre sobre su futuro en los terrenos de juego, después de insinuar la posibilidad de que el final de su carrera esté cerca, y afirmar que ya ha comenzado a planificar la etapa que vendrá tras su retirada.

Ronaldo habló, en declaraciones a la revista estadounidense " Vogue ", sobre su futuro fuera del rectángulo verde, aclarando que la retirada del fútbol no será el final de su vida deportiva, sino una nueva etapa en la que busca aprovechar su tiempo en varias actividades que disfruta.

La estrella portuguesa afirmó: "He planificado por completo mi futuro", subrayando que tiene muchos planes y cosas que desea hacer tras el final de su carrera, hasta el punto de que le resulta difícil señalar una sola cosa que vaya a ser el eje de su vida futura.

Lee también: La locura del mercado: el Al-Hilal juega con todos y Benzema, una gran crisis

Ronaldo añadió: "Tengo tantas cosas que me van a ocupar, que resulta difícil señalar una sola", indicando que la retirada del fútbol creará un gran vacío en su vida, por lo que no podrá conformarse con una sola actividad para llenar ese tiempo.

El capitán del Al-Nassr aclaró: "Porque la retirada del fútbol dejará un gran vacío, y tengo que llenar mi tiempo con cosas diferentes, no con una sola cosa", revelando algunas de las cosas que anhela disfrutar en la próxima etapa.

Y continuó: "Y quiero disfrutar más, viajar más, ver y jugar al pádel, deporte que adoro", en alusión a su deseo de disfrutar más de su vida tras largos años que pasó entre entrenamientos, partidos y competiciones.

Ronaldo repasó el trayecto de los últimos 25 años, subrayando que quiere disfrutar de todo lo que ha logrado durante ellos, y dijo: "Y quiero seguir disfrutando de lo que he conseguido y de lo que hemos conseguido juntos, porque, al final, fueron 25 años llenos de sacrificios".

Pero la declaración más destacada llegó cuando Ronaldo abrió la puerta al escenario de su retirada próxima, diciendo: "Este puede ser mi último año en el mundo del fútbol, y quiero dejar un gran legado", situando así a los aficionados al fútbol de todo el mundo ante la posibilidad de presenciar los últimos capítulos de una leyenda excepcional que se ha acercado al final de su carrera.