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Ronaldo lidera la lista; Mbappé, el heredero de los grandes de la Euro y el Mundial

Francia vs Irak
Francia
Irak
World Cup
K. Mbappe
L. Messi
H. Kane
J. Klinsmann
C. Ronaldo
Francia
Irak
EE. UU.
Argentina
Inglaterra
Alemania
Portugal

La estrella francesa se acerca a los logros de los grandes de la historia

Kylian Mbappé, estrella de Francia y del Real Madrid, se consolidó como heredero de los grandes goleadores al anotar de madrugada frente a Irak.

Los “Gallos” se adelantaron a los 14 minutos con un tanto de Mbappé bajo la lluvia.

Con 15 goles, Mbappé se acerca al récord de Lionel Messi (18) y ya figura en la lista europea liderada por Cristiano Ronaldo.

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Con su tanto ante Irak, Mbappé suma 16 goles en grandes torneos con los Bleus (15 en el Mundial y 1 en la Eurocopa), igualando al alemán Jürgen Klinsmann. según Stats Foot, y se sitúa como el quinto máximo goleador europeo en grandes torneos, por delante de varias leyendas.

World Cup
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Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal —sin gol aún en el Mundial 2026—encabeza la lista con 22 goles en Mundiales y Eurocopas, seguido del alemán Miroslav Klose (19), de la leyenda Gerd Müller (18) y del capitán de Inglaterra, Harry Kane (17).

Con 26 años, Mbappé podría disputar al menos dos Mundiales más y ya se ve como la mayor amenaza de Messi en la lucha por ser el máximo goleador histórico de la competición.

Lo mismo sucede con Ronaldo en la suma de Eurocopa y Mundial, pues este torneo podría ser el despedida del ‘Don’ de 41 años.

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