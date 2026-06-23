Ronaldo lidera el ataque... Dos cambios en la alineación de Portugal ante Uzbekistán

Cristiano Ronaldo lidera el ataque de Portugal ante Uzbekistán esta tarde, en la segunda jornada del Grupo 11 de la Copa del Mundo 2026.

Bernardo Silva se queda en el banquillo y le reemplaza como titular João Félix.

Rubén Díaz ocupará el centro de la defensa en lugar de Tomás Araújo.

El resto del once se mantiene respecto al empate 1-1 contra la República Democrática del Congo en la primera jornada.

La alineación completa anunciada por el seleccionador español Roberto Martínez es la siguiente:

Portero: Costa.

Defensa: Cancelo, Díaz, Vega, Méndez.

Centrocampistas: Neves, Vitinha, Bruno Fernandes.

Delanteros: João Félix, Neto y Ronaldo.