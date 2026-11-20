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El neerlandés Marino Bosich, entrenador del Al Ahli, y su homólogo en el Al Nassr, el australiano Ange Postecoglou, dieron a conocer las alineaciones de ambos equipos para el esperado clásico de la Liga Roshn Saudí.

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El Al Ahli recibe este viernes a su eterno rival, el Al Nassr, en el estadio Al Inma de Yeda, en un partido aplazado de la novena jornada de la Liga Roshn.

Bosich ha decidido apostar por cuatro jugadores extranjeros para atacar al Al Nassr, con el delantero inglés Ivan Toney a la cabeza, acompañado por los extremos, el portugués Francisco Trincão y el brasileño Wenderson Galeno, además del mediapunta armenio Eduard Spertsyan.

El técnico neerlandés ha optado por sentar a su lado en el banquillo al delantero saudí Firas Al Buraikan, sobre todo tras su tardío regreso a Yeda este mismo viernes, después de asistir a la gala de entrega de los premios a los mejores de Asia 2026, en la que perdió el galardón al mejor jugador en favor del iraní Alireza Beiranvand, portero del Tractor.

Bosich también ha confiado en su sólida muralla defensiva, formada por el portero senegalés Édouard Mendy y los centrales, el brasileño Roger Ibañez y el turco Merih Demiral, con Saeed Baattia como lateral derecho y Saad Balobaid en el costado izquierdo.

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En el centro del campo, el mediocentro francés Valentin Atangana es titular con normalidad tras recuperarse de su lesión, con Ziyad Al Johani a su lado.

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Esta es la alineación del Al Ahli:

Portería: Édouard Mendy

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Defensa: Saeed Baattia, Roger Ibañez, Merih Demiral y Saad Balobaid

Centro del campo: Ziyad Al Johani, Valentin Atangana y Eduard Spertsyan

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Delantera: Francisco Trincão, Ivan Toney y Wenderson Galeno

Por su parte, Postecoglou ha decidido apostar por una pareja ofensiva en la línea de ataque del Al Nassr, formada por la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo y el saudí Abdullah Al Hamdan.

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Junto a ellos estará la otra estrella portuguesa, João Félix, que llegó a Yeda este jueves tras disputar con su selección los partidos ante Dinamarca y Gales de la Liga de Naciones de la UEFA 2027.

Abdullah Al Khaibari dirigirá el centro del campo, acompañado por el tercer portugués, Samu Costa, y el brasileño Angelo Gabriel.

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En la retaguardia, el brasileño Bento será el portero titular ante la lesión de Nawaf Al Aqidi, con Nawaf Boushal y Awad Aman en los laterales, y el francés Mohamed Simakan y el español Íñigo Martínez en el eje de la zaga.

Esta es la alineación del Al Nassr:

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Portería: Bento

Defensa: Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez y Awad Aman

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Centro del campo: Abdullah Al Khaibari, Angelo Gabriel y Samu Costa

Delantera: João Félix, Abdullah Al Hamdan y Cristiano Ronaldo

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El Al Nassr ocupa la tercera posición de la clasificación de la liga saudí con 28 puntos, a dos del Al Hilal y empatado con el Al Qadsiah, segundo, del que solo le separa la diferencia de goles.

Por su parte, el Al Ahli es sexto en la clasificación con 21 puntos, fruto de siete victorias y cuatro derrotas, a nada menos que nueve puntos del líder, el Al Hilal.