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Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Ronaldo estalla: Estos aficionados deberían ser vetados de por vida

C. Ronaldo
D. Jota
Rúben Neves
Al Hilal
Al-Taawoun
Al Nasr FC
1ª División
Portugal
Arabia Saudí

Un acto que traspasó los límites

El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Al-Nassr, salió en defensa de su compatriota Rúben Neves, estrella del Al-Hilal, después de que este último fuera objeto de cánticos provocadores por parte de los aficionados del Al-Taawoun.

El partido fue escenario de un gesto que provocó la ira de Neves, luego de que la afición del Al-Taawoun coreara el nombre de su compatriota y amigo fallecido Diogo Jota, exjugador del Liverpool, quien murió en un trágico accidente el año pasado, en un episodio que pareció un intento de provocar al jugador del Al-Hilal durante el encuentro.

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El vídeo se difundió por las redes sociales, y sobre él Ronaldo comentó desde su cuenta oficial de Instagram, diciendo: "La Liga debe tomar medidas y sancionar este tipo de comportamiento de los aficionados. Esto ya no tiene nada que ver con el fútbol, y hay que poner límites; a las personas que se comportan de esta manera jamás debería permitírseles volver a entrar a los estadios".

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Cabe recordar que, tras el final del partido, Neves pasó ante los medios de comunicación y se negó a hablar directamente sobre el episodio cuando se le pidió comentarlo, aunque lanzó una frase breve que llevaba una clara crítica a lo que había hecho la afición del Al-Taawoun.

Neves dijo: "Espero que los aficionados del Al-Taawoun no vayan a rezar", en alusión a que el comportamiento que salió de las gradas contradice los valores y principios humanos y las religiones reveladas.

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