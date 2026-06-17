Ronaldo «El Fenómeno»: Basta de encubrimientos, el mundo debe aceptar la realidad de Messi

Ronaldo Nazário afirmó que Lionel Messi es el mejor jugador de la historia y pidió al mundo reconocerlo tras su triplete en el debut del Mundial 2026.

Messi marcó un magnífico hat-trick que llevó a Argentina a vencer 3-0 a Argelia en su debut, en una de las noches más brillantes de «La Pulga».

«El Fenómeno» declaró en unas contundentes palabras recogidas por «The Sun»: «Es hora de que el mundo deje de hacer la vista gorda y acepte la verdad... Messi es el mejor de todos los tiempos».

El exdelantero brasileño añadió: «Cada vez que Messi pisa el campo, lo demás es historia y elegancia. Los récords están para batirlos y a ningún aficionado le sorprende quién los bate. Además, Argentina es la actual campeona».

Ronaldo concluyó: «Es una noche inolvidable e histórica que quedará grabada en la memoria para siempre».

Las palabras de «El Fenómeno», dos veces Balón de Oro, reflejan el respeto que Messi inspira hasta en las leyendas rivales.