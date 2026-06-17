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Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Ronaldo «El Fenómeno»: Basta de encubrimientos, el mundo debe aceptar la realidad de Messi

L. Messi
Argentina
World Cup
Inter Miami CF
Argentina vs Algeria
Algeria
Argentina
Argelia
EE. UU.

¿Qué hizo «El Pulga» contra Argelia?

Ronaldo Nazário afirmó que Lionel Messi es el mejor jugador de la historia y pidió al mundo reconocerlo tras su triplete en el debut del Mundial 2026.

Messi marcó un magnífico hat-trick que llevó a Argentina a vencer 3-0 a Argelia en su debut, en una de las noches más brillantes de «La Pulga».

«El Fenómeno» declaró en unas contundentes palabras recogidas por «The Sun»: «Es hora de que el mundo deje de hacer la vista gorda y acepte la verdad... Messi es el mejor de todos los tiempos».

El exdelantero brasileño añadió: «Cada vez que Messi pisa el campo, lo demás es historia y elegancia. Los récords están para batirlos y a ningún aficionado le sorprende quién los bate. Además, Argentina es la actual campeona».

Ronaldo concluyó: «Es una noche inolvidable e histórica que quedará grabada en la memoria para siempre».

Las palabras de «El Fenómeno», dos veces Balón de Oro, reflejan el respeto que Messi inspira hasta en las leyendas rivales.

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