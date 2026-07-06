Ronaldo, «el Fenómeno», arremete contra Ancelotti y Vinícius tras la derrota ante Noruega

Ronaldo Nazário criticó a Carlo Ancelotti y a Vinícius Júnior tras la eliminación de Brasil en octavos del Mundial.
La selección noruega eliminó a Brasil en octavos del Mundial 2026 (2-1) con un doblete de Haaland y ahora enfrentará a Inglaterra en cuartos.
Ronaldo, «el Fenómeno», fue uno de los primeros en criticar a la selección brasileña tras esta eliminación.
Según «AS», declaró: «Esta eliminación se debe a las decisiones del banquillo. Ancelotti es uno de los mejores entrenadores de la historia, pero esta noche cometió muchos errores».
No entiendo por qué João Pedro no fue convocado. Ha hecho una temporada excepcional, está en su mejor momento y Brasil necesita un delantero que aporte algo diferente. Y luego está Endrick: cada vez que ha jugado en este torneo ha mostrado vitalidad, entusiasmo y capacidad de sorprender, pero se ha pasado la mayor parte del Mundial en el banquillo. No lo entiendo».
Y añadió: «Vinicius Jr. también tiene responsabilidad. Todos sabemos su talento, pero no ha mostrado el nivel al que nos tiene acostumbrados en el fútbol de clubes».
Cuando Brasil necesitó a sus estrellas, no se impuso. Noruega mereció ganar. Estaban bien organizados y disciplinados, y Haaland castigó cada error. Pero Brasil ayudó a Noruega al tomar decisiones equivocadas antes incluso de que empezara el partido. A este nivel, uno o dos errores bastan para acabar con el Mundial. Esta noche hubo demasiados».