Ronaldo Cisneros, el primer jugador rescatado por Marcelo Michel Leaño en Chivas

Un problema cardiaco estuvo cerca de alejar del futbol a Cisneros, sin embargo volvió y anotó frente al Toluca en la Fecha 13 del Apertura 2021.

Ronaldo Cisneros volvió a nacer. El delantero de las Chivas pudo haber dejado el futbol pues fue notificado de un problema cardiaco previo al inicio de la pretemporada del Apertura 2021, sin embargo consiguió volver a las canchas.

Cisneros, quien llegó torneos atrás al Guadalajara proveniente de Santos Laguna, apareció con gol frente a los Diablos Rojos del Toluca en partido de la Jornada 13 del torneo Apertura 2021, siendo rescatado por el entrenador interino en turno Marcelo Michel Leaño.

Y es que Ronaldo había mostrado en los exámenes médicos que realiza el equipo un puente muscular en la arteria descendente anterior, problema en el corazón que le advertían podía llevarlo al retiro prematuramente a sus 24 años.

Por ello, directiva y cuerpo técnico encabezado en ese entonces por Víctor Manuel Vucetich decidieron separarlo del equipo para poder ser evaluado en Estados Unidos. Matthew Martínez, cardiólogo deportivo, médico de referencia de los Jets de Nueva York y otros equipos de NFL, NCAA y MLS lo revisó en Nueva Jersey y emitió un diagnóstico favorable que se le entregó por escrito y terminó siéndole un respiro.

“Queremos hacer de su conocimiento que nuestro delantero Ronaldo Cisneros podrá continuar con su labor profesional con normalidad”, comunicó Chivas en su momento.

“Durante los exámenes de rigor previos al inicio de la Pretemporada, el jugador registró algunos signos de alerta en la prueba de esfuerzo; de inmediato, el área de Ciencias del Deporte del club tomó las debidas precauciones y acciones, como lo hace con cualquiera de sus jugadores y más en casos especiales como éste, y coordinó un escrutinio médico profundo para descartar cualquier tema de mayor cuidado”.

Al finalizar el encuentro contra los Choriceros en el Estadio Akron, reveló luego de que Leaño lo invitara a conferencia y le concediera la palabra: “Muchas veces este tipo de situaciones te hacen revivir, agradecer todo lo que como futbolistas vivimos en el día a día, también mi familia fue un motor importante en esta situación, les agradezco mucho porque estuvieron en el momento más difícil”.

“Lo que estaba viviendo y todos me recibieron con un abrazo, ellos me vieron llorar, me dieron esa fortaleza para poder seguir teniendo esperanza porque la verdad que son momentos que no se los deseo a nadie”, agregó el coahuilense.

Ahora Ronaldo llegará motivado al cierre de torneo, anotando luego de 34 partidos sin gol, toda vez que había aparecido por última ocasión en febrero del 2019, además de que se busca seguir en repechaje y aspirar a que se ‘combinen los astros’ para que estén en los cuatro primeros para la clasificación directa a los cuartos de final.