Ronaldo arremete contra los medios: «Lleváis 23 años intentando acabar conmigo... y no voy a retirarme por culpa vuestra»

El capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, habló en la rueda de prensa previa al partido contra España en los octavos de final del Mundial 2026.

Ronaldo lanzó un mensaje contundente a la prensa: «Lleváis 23 años intentando acabar conmigo, pero habéis visto que es inútil; lo intentáis una y otra vez sin resultado».

Y añadió: «Estoy acostumbrado. Hay quien me quiere más y quien me quiere menos; así es la vida, y yo también tengo preferencias».

Luego miró a un periodista y dijo: «Lo más difícil es hablar con algunos de vosotros, sobre todo con quienes no me quieren; recuerdo las caras y no olvido a quien veo una vez».

Sobre su futuro, reconoció que seguir jugando a los 41 años requiere grandes sacrificios.

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Y añadió: «Jugar a los 41 años es una experiencia maravillosa, porque llegar a este nivel exige sacrificar muchas cosas. A lo largo de mi carrera me he ido adaptando a los cambios que impone la edad, y sé que ya no soy el mismo jugador que era, pero hay una cosa que no ha cambiado: sigo marcando goles».

Y añadió: «Aunque no gane el Mundial, seguiré siendo Cristiano Ronaldo; ganar el título no cambiará nada para mí, ni me convertirá en el mejor, y me retiraré cuando yo lo decida, no por vosotros».

Sobre el partido contra España, el capitán luso admitió que quiere marcar, pero prioriza el interés de la selección: «Espero anotar mañana; si no, deseo que lo haga un compañero para clasificar. Lo importante es avanzar, y sería fantástico vencer a una gran selección como España».

Por último, elogió al joven talento español Lamine Yamal: «Tiene mucho talento y un futuro prometedor».