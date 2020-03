Ronaldinho encontró una nueva profesión en la cárcel de Paraguay

El exfutbolista brasileño concurre a un taller de carpintería en la prisión de Asunción, donde se encuentra detenido desde el 4 de marzo.

Con el propósito de aprovechar mejor su tiempo, Ronaldinho parece haber encontrado una nueva profesión en la cárcel de , donde se encuentra con prisión preventiva desde el 4 de marzo, por haber ingresado al país con documentación falsa: su tarea es ser carpintero, el nuevo oficio del exfutbolista.

Según informó ESPN, el brasileño concurre a menudo a un taller de carpintería, un pasatiempo que lo ayuda a mitigar la angustia. También, como distracción, juega al fútbol y come asados con otros reclusos.

Todo indica que el ex- pasará así su cumpleaños 40 (será el 21 de marzo), entre carpintería, fútbol y asados, continuando detenido en Asunción, junto a su hermano Roberto de Assis Moreira.

Fernando Lugo, jugador de futvoley paraguayo, fue a visitarlo y mantuvo un encuentro de casi tres horas con el campeón del mundo. “Está un poco desanimado, pero siempre sonriendo. Creo que está enojado, pero no le falta nada ahí, está bien atendido, come todo el día asado y le gusta. No es que está encerrado en la celda. Habla con los muchachos, sentado ahí afuera”, contó el propio Lugo en una entrevista con el diario Extra.