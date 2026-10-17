El panorama deportivo jordano se prepara para recibir a una de las mayores leyendas de la historia del fútbol: el mago brasileño Ronaldinho llegará al reino los días 29 y 30 de octubre, en una visita excepcional para asistir a los eventos de la "Semana de Jordania de las Artes Marciales Mixtas", que busca impulsar el turismo deportivo y promocionar los destinos históricos del reino.

A través de un breve vídeo publicado en Instagram, Ronaldinho envió un mensaje lleno de entusiasmo a la afición jordana, en el que expresó sus enormes ganas de encontrarse con ella y de estar presente durante este destacado evento deportivo, animando a todos a participar y asistir.

Esta cita deportiva, que arranca el 27 de octubre bajo la supervisión de la Federación Jordana de la disciplina, culminará con la gran velada de combates "DF: UNCAGED" (Delta Force Uncaged) el viernes 30 de octubre, que se celebrará en el corazón del "Teatro Romano" de la capital, Amán, en un evento que se espera sea uno de los más grandes de la historia de las artes marciales mixtas (MMA) en el mundo árabe.

El torneo contará con 13 combates profesionales con la participación de una élite de luchadores jordanos e internacionales, además de entrenamientos abiertos en la zona del Mar Muerto.

Destaca el explosivo enfrentamiento previsto entre el campeón circasiano Mohamed Barkhamov, procedente del Cáucaso, excampeón de la organización ACA y antiguo luchador de Bellator, perteneciente al equipo de las dos leyendas Khabib Nurmagomedov e Islam Makhachev, frente a la prometedora estrella jordana Abdullah Jawish, que representará al reino en este combate histórico.

La emoción se completa con la velada de clausura en el Teatro Romano, con la presencia de un elenco excepcional de estrellas y personalidades destacadas, encabezado por la leyenda mundial del boxeo Mike Tyson y el astro de la MMA Islam Makhachev, junto al mago Ronaldinho.