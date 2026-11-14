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En vísperas de su debut con el Ravenna, su nueva aventura futbolística a los 46 años, Ronaldinho concedió una entrevista a La Gazzetta dello Sport. Esto dijo el Gaucho.

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Todas las miradas puestas en Ravenna-Forlì por el debut en la Serie C de Ronaldinho, de 46 años. Mientras crecen la expectación y la presión sobre Andrea Mandorlini, que deberá decidir si lo pone de titular o no en el derbi de mañana, a las 17:30, el brasileño ha concedido una entrevista a La Gazzetta.

«Mi primer gol en Italia lo marqué en el derbi de Milán: quizá vuelva a pasar... Lo importante es pasar un buen día», dijo el exjugador del Milan, que también es accionista del Ravenna y que el sábado tendrá su primer entrenamiento con el equipo y participará en la concentración previa al partido. En las gradas estarán también Dida y Serginho para verlo, además de Fognini y Arrigo Cipriani, abuelo del presidente Ignazio.

«¿Si todo esto es un poco como volver a ser niño? No, no (sonríe, N. de la R.), porque hoy tengo 46 años, lo he vivido todo, pero todo esto forma parte de un sueño que quiero vivir junto a esta gente y mis amigos del Ravenna, que están felices de formar parte de todo esto».

«Aquel gol al Inter con la camiseta del Milan fue mi primer gol en Italia, fue especial y desde luego no lo olvido, entre otras cosas porque cada vez que vuelvo a Italia me lo recuerdan prácticamente siempre. Mi etapa en el Milan fue maravillosa, por todo: la gente que me saludaba, los goles, los recuerdos. Ahora quiero hacer feliz a la gente de Ravenna por la pasión que tiene».

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«Estoy feliz. Estoy feliz porque, después de tanto tiempo, puedo volver al campo. Me gusta la idea de poder dar una alegría a estos nuevos aficionados. He vuelto por la amistad que tenemos con Ignazio Cipriani (el presidente del Ravenna, N. de la R.) y por las cosas que queremos para el futuro. ¿Si daré espectáculo? Estoy aquí para vivir un momento particular, único y especial de mi vida, y creo que también para los demás futbolistas quizá, o eso espero, será un día especial».

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«Empecé hace muchos años y, cuando terminé, miré atrás y me di cuenta: lo he ganado todo. Ahora tengo la oportunidad de volver a hacer algo en el fútbol, y eso me hace feliz, también por hacer que los aficionados pasen un buen día viviendo el comienzo de esta bonita aventura con alegría. Solo espero que todos podamos pasar un buen día juntos».

«Me considero afortunado si muchos ven en mí a una figura positiva, un referente. ¿Me falta el gol número 300 de mi carrera? Ahora mismo no pienso en ello... Luego veremos».

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«El Milan siempre es un recuerdo precioso, se mire por donde se mire. ¿Un nuevo Ronaldinho? No me gusta comparar, hay muchos jóvenes que me gustan mucho y que pueden hacerlo bien: basta con fijarse en los brasileños...».

«Endrick tiene nivel para la Serie A, desde luego. Es un chico que puede jugar en cualquier parte del mundo: ha disputado muchos campeonatos y lo ha hecho bien, en Francia, Brasil y España; es muy joven y puede jugar y hacerlo bien, sí...»

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«Ancelotti es el mejor entrenador del mundo: estoy seguro de que hará grandes cosas. ¿Mi mejor regate? Volver a jugar a los 46 años...».

El presidente Ignazio Cipriani añadió: «Tuvimos una idea loca, llena de imaginación. De cara al futuro, el objetivo es llegar a la Serie A; no sé en cuántos años, pero también soñamos con Europa, luciendo el logotipo “R10”, que será el patrocinador técnico. Lo más bonito y emocionante ha sido traer a un campeón a jugar para el equipo de tus amores, intentando emocionar a toda nuestra ciudad».