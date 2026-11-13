Ronaldinho debuta el domingo con el Ravenna; Mandorlini: «Libre de jugar donde quiera»

Compartir Sigue a GOAL en Google

Gran expectación ante el debut de Ronaldinho con el Ravenna este domingo en el derbi contra el Forlì. El brasileño ha llegado hoy. Mandorlini, entrenador del Ravenna: «Entrará en el campo en la segunda parte y tendrá libertad para jugar donde quiera».

Anuncios

Ronaldinho ha aterrizado hoy sobre las 15:00 en el aeropuerto de Forlì, procedente de Barcelona. Lo esperaba el presidente del Ravenna, Ignazio Cipriani. El domingo, Ronaldinho debutará a las 17:30 en el estadio Bruno Benelli, en el derbi contra el Forlì. El entrenamiento será el sábado por la mañana.

«Entrará al campo en la segunda parte. ¿En qué posición? Arriba, tendrá libertad para encontrar su sitio, como corresponde a los campeones de esta talla», declaró el entrenador del Ravenna, Andrea Mandorlini, a Sky.

Por la tarde, Ronaldinho realizó una sesión de entrenamiento individual a puerta cerrada. El sábado 14 de noviembre por la mañana, Ronaldinho participará en la sesión preparatoria con el primer equipo en el estadio Benelli, de cara al derbi del domingo contra el Forlì, para el que estará a disposición del entrenador Andrea Mandorlini.

Este es el programa detallado de las actividades del Ravenna para los próximos días:

Anuncios Anuncios

Sábado 14 de noviembre, 11:00 horas: Sesión preparatoria en el estadio Benelli. Los medios de comunicación podrán acceder únicamente durante los primeros 15 minutos del entrenamiento. El resto de la sesión se desarrollará a puerta cerrada.

Próximos partidos RAV Serie C 11:30 FOR

Domingo 15 de noviembre, 17:30 horas: Ravenna-Forlì, partido de la Serie C, televisado por Sky y NOW.