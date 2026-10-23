La estrella brasileña Ronaldinho vuelve a calzarse las botas de nuevo a los cuarenta y seis años, ya que el club italiano Ravenna, en el que la leyenda brasileña adquirió una participación y cuya marca comercial "R10" se convirtió en el proveedor oficial de sus camisetas, anunció que el ganador del Balón de Oro de 2005 disputará sus primeros minutos con el equipo el próximo 15 de noviembre, durante el derbi ante el Forlì en la competición de la tercera división italiana.

El pasado mes de agosto se había alcanzado un acuerdo por el cual el exorganizador de juego del Paris Saint-Germain y el Barcelona participará al menos en un partido oficial con la camiseta del equipo.

El Ravenna declaró en un comunicado oficial: "Por fin se ha fijado la esperada fecha, pues el domingo 15 de noviembre a las 17:30 horas, la leyenda brasileña vestirá la camiseta del Ravenna en el derbi contra el Forlì. Este partido atraerá las miradas del mundo al estadio Bruno Benelli".

El club italiano añadió en su comunicado: "Hay jugadores a los que recordamos por sus logros, y otros por la magia que ofrecieron. Ronaldinho pertenece a esa rara categoría de héroes capaces de convertir el fútbol en puro disfrute, con un movimiento inesperado, un toque genial y una sonrisa que unió estadios enteros y generaciones de aficionados. El quince de noviembre, las emociones estarán muy presentes, impulsadas por la pasión de los aficionados giallorossi y el ambiente encendido de un derbi profundamente arraigado en la identidad de la ciudad".

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Cabe recordar que Ronaldinho es considerado una de las estrellas más destacadas del fútbol a comienzos del milenio, se coronó con el Balón de Oro en 2005 y conquistó numerosos títulos con el Barcelona, el Milan y la selección brasileña, incluidos el Mundial de 2002 y la Liga de Campeones de Europa.