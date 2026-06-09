Ronald Koeman se muestra muy crítico con el protagonista del partido entre Holanda y Uzbekistán: «Si este es el nivel...»

Tras el sufrido 2-1 ante Uzbekistán, Ronald Koeman criticó a la árbitra Alyssa Pennington en declaraciones a la NOS.

Holanda se adelantó en la primera parte con un penalti de Cody Gakpo tras una falta sobre Cyrensio Summerville.

Poco después, Donyell Malen tuvo una gran ocasión, pero le cortaron el paso; sin embargo, no se señaló penalti.

En la segunda parte todo pareció ir peor para Holanda: Guus Til tocó el balón con la mano fuera del área y Pennington le mostró la roja, aunque sin consecuencias para el Mundial.

En los últimos minutos, Jan Paul van Hecke fue derribado en un córner y Pennington pitó penalti, con el que Países Bajos ganó el partido.

Koeman se mostró muy descontento con la árbitra tras el partido. «Si este va a ser el nivel en el Mundial… Si ves que la falta sobre Summerville (en el penalti) solo fue amarilla y luego Til recibe una roja por un balón que le da accidentalmente en el brazo…»



