Ronald Koeman revela la reacción de Memphis Depay al enterarse de que sería suplente contra Argelia

Ronald Koeman explicó ante las cámaras de la NOS la alineación de Países Bajos contra Argelia. El técnico eligió a Crysencio Summerville como titular y dejó en el banquillo a Memphis Depay, aún sin ritmo.

«Espero que Summerville genere peligro», afirmó Koeman. «Puede jugar por la banda o por el centro, mantener la posesión y mostrar su velocidad».

“También debe aportar su ética de trabajo, que suele ser su punto fuerte. Incluso sin balón y bajo presión mantiene la posesión. Son cualidades muy valiosas para un delantero”.

Koeman prefirió a Donyell Malen como referente ofensivo, lo que dejó a Memphis en el banquillo. «¿Si le costó aceptarlo? Creo que sí; preferiría ser titular y lo entiendo», admitió el técnico.

«He hablado con Memphis; entiende su situación y lo que debe mejorar tras su lesión», añade.

Aun así, Koeman confía en que el máximo goleador de la historia de la selección holandesa esté listo para el partido contra Japón dentro de doce días.