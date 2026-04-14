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Rian Rosendaal

Traducido por

Ronald Koeman recibe una advertencia, poco antes del inicio del Mundial

Netherlands

Theo Janssen duda que Holanda pueda ser campeona del mundo si Ronald Koeman mantiene el 4-3-3. En «Rondo» de Ziggo Sport, propone un 5-3-2 para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

«De central izquierdo tendrías a Micky van de Ven, de central derecho a Virgil van Dijk y, en el medio, a alguien como Jurriën Timber», explica en el programa.

Youri Mulder, sin embargo, recuerda que «Van Dijk no quiere» y lo demostró ante el París Saint-Germain. «Es tu capitán», añade el exdelantero, que jugó nueve veces con la Orange.

Janssen coincide: «Hay un solo objetivo: ser campeones del mundo. Con el 4-3-3 no lo lograremos, somos muy predecibles; otro sistema nos haría más imprevisibles».

El técnico del NEC, Dick Schreuder, escucha el debate y lo compara con su equipo: «Tengo dos diez y dos seises; formo un bloque de cinco atrás, pero aún nos hacen muchos goles. Los jugadores deben creer en ello».

«A cuatro jornadas del final estamos bien colocados y seguimos en la lucha. Los números hablan por sí solos», concluye Schreuder, recordando el tercer puesto del NEC en la Vriendenloterij Eredivisie y la pugna por la Liga de Campeones. 

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