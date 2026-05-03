Ronald Koeman reacciona en directo a la nueva lesión de un delantero candidato a la selección holandesa

El seleccionador Ronald Koeman se pronunció el domingo en «Studio Voetbal» sobre la nueva lesión de Emmanuel Emegha. El delantero del RC Strasbourg tuvo que abandonar el partido contra el Toulouse por una lesión en el tendón de la corva. Koeman lo calificó de «doloroso» y confirmó que el exjugador del Sparta de Atenas era candidato para el Mundial.

Emegha arrastra lesiones toda la temporada, por lo que, pese a ser capitán, se le ha gestionado con precaución. El domingo, el técnico Gary O'Neil le lanzó al campo solo diez minutos antes del final.

En ese breve tiempo, se lesionó. O'Neil ya confirmó que Emegha se perderá el jueves la vuelta de las semifinales de la Conference League ante el Rayo Vallecano, y en Francia se teme que su baja sea prolongada.

Por ello, sus opciones de ir al Mundial parecen mínimas. «No es casualidad que lo llamara el viernes al mediodía», recuerda Koeman. «Queríamos volver a verlo para confirmar si estaba en condiciones de ir al Mundial».

«Me dijo que no sería titular, jugó diez minutos y se volvió a lesionar. Lo supe por otros, yo ni lo sabía».

El analista Pierre van Hooijdonk lo califica de “muy amargo”, pues Emegha aporta “otras cualidades” respecto a sus competidores: “Mucho juego en profundidad, velocidad y fuerza física”. Koeman asiente: “Pero también es una temporada con muchas lesiones”.

«Es doloroso: te preparas para una fase final, tienes opciones de jugar y de repente te lesiones de nuevo. Le pasa a él y a otros. Si en este periodo te lesionas un músculo y te pierdes cinco o seis semanas, por desgracia te quedas fuera de la fase final», afirmó Koeman.