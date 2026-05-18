Ronald Koeman ofrece una preocupante actualización sobre el internacional holandés lesionado: «La cosa no pinta bien»

Las opciones de que Jurriën Timber juegue este verano en el Mundial se reducen. El seleccionador, Ronald Koeman, afirmó el lunes en el programa «Rondo» de Ziggo Sport que la situación «no pinta bien».

El defensa no juega con el Arsenal desde mediados de marzo por una lesión, lo que alimenta las dudas sobre su presencia en la Copa del Mundo.

«Jurriën está lesionado, tiene una lesión en la ingle. Lleva mucho tiempo con ella, ha tenido altibajos», afirmó el seleccionador.

«Ahora está volviendo a entrenar, para ver si puede llegar a la final de la Liga de Campeones y si estará disponible para el Mundial. Pero, por el momento, las perspectivas no son muy halagüeñas».

En el estudio analizan la posible ausencia del defensa, que ha sufrido varias lesiones. «Lleva mucho tiempo luchando con las lesiones», afirma Khalid Boulahrouz. «Tan cerca del Mundial, y volver a estar en forma en el último momento, no es nada bueno».

«Además, es un revés porque es un jugador polivalente. Se le puede utilizar tanto si se juega con tres defensas como con cuatro. Puede jugar tanto de central como de lateral derecho».

La selección holandesa debutará en el Mundial el 14 de junio ante Japón, y luego se medirá a Suecia el 20 de junio y a Túnez en la noche del 25 al 26.