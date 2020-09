Ronald Koeman no podrá sentarse en el banquillo del Barcelona hasta que no se resuelva el despido de Quique Setién

El holandés está pendiente de que el cántabro acuerde la indemnización para que la RFEF tramite su ficha; "tranquilidad absoluta" dicen desde el club.

No está claro que Ronald Koeman pueda sentarse en el banquillo del en la visita del al Camp Nou prevista para el fin de semana del 26 y el 27 de septiembre. Este será el primer choque oficial del cuadro azulgrana a las órdenes de un técnico holandés que, a día de hoy, no puede sentarse en el banquillo según fuentes del club han confirmado a Goal.

Se da la circunstancia que, como afirmó la cadena COPE, la RFEF todavía no ha tramitado la ficha de Koeman debido a que el Barcelona no ha resuelto el despido de Quique Setién, con quien no hay acuerdo en cuanto a su finiquito y hasta que no lo haya el holandés no podrá convertirse de forma oficial en su sucesor al frente de la nave barcelonista.

Desde el club aseguran a Goal que hay "tranquilidad absoluta" en cuanto a esta cuestión debido a que faltan todavía nueve o diez días antes de que esta situación se convierta en un obstáculo que impida a Koeman ponerse al frente del equipo y, por lo tanto, hay margen suficiente para negociar la liquidación de Setién.