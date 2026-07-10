Ronald Koeman hijo recibe duras críticas tras sus comentarios sobre Valentijn Driessen: «Es muy susceptible»

Las duras preguntas de Valentijn Driessen a Ronald Koeman siguen generando polémica. Tras acusar al periodista de De Telegraaf de falta de respeto, el tema se debatió en Het Oranje Café, donde Marcel van Roosmalen y Danny Blind llegaron a una conclusión opuesta.

Tras la eliminación en el Mundial contra Marruecos (1-1, 2-3 en penaltis), Driessen insistió en la posible destitución del seleccionador. Koeman hijo respondió con firmeza y habló de falta de respeto.

«Entiendo que sea tu padre y que por eso estés más sensible, pero se puede decir lo que se quiera sobre un seleccionador», opina Van Roosmalen, que no comparte las críticas de Koeman hijo. Añade que la selección holandesa lleva veinte años sin un fútbol atractivo, aunque, en su opinión, eso no se debe solo al técnico de Zaandam. «Pero me parece que se lo está tomando con demasiada susceptibilidad», afirma sobre la reacción de Koeman hijo.

Para Van Roosmalen, si eres seleccionador, todo se puede decir de ti. Luego, el presentador Sam van Rooyen recordó que Driessen insistió en la posible destitución de Koeman. «¿No debe parar en algún momento?», preguntó. «Por mí, Driessen puede seguir preguntando; no es algo personal», respondió Van Roosmalen.

Blind coincide con el portero del Telstar: «No hay que insistir tanto. Hay un momento en que hay que dejarlo estar», y recuerda que Koeman ya anunció que más adelante evaluaría su futuro como seleccionador.

«Preguntar está bien, es periodismo, pero no tiene que ser así», añade. Luego critican a Driessen: «Espera una reacción tipo Van Gaal, pero solo busca mantenerse en el foco».

«Lo dice de la forma más provocadora posible, ese es simplemente su sello distintivo», añade Van Roosmalen. Blind está de acuerdo. Al final, el periodista de De Telegraaf consiguió lo que buscaba durante la rueda de prensa: Koeman anunció un día después su dimisión como seleccionador de la selección holandesa.