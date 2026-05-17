Ronald Koeman hijo explica por qué lanzó el penalti decisivo en el partido entre el FC Volendam y el Telstar

Ronald Koeman se convirtió el domingo en el héroe del Telstar al anotar en el último minuto el penalti del 1-2 contra el FC Volendam. “En la juventud fallé uno, pero ahora lo metí y es increíble”, declaró a ESPN.

«De joven, en las categorías inferiores, lo lancé alguna vez y fallé», recuerda Koeman hijo en su charla con Hans Kraay hijo. «Pero ahora lo meto bien, tío. Si lo miro así, es simplemente genial».

«En la primera vuelta fallamos dos penaltis. En el partido de ida contra el Sparta, Anthony (Correia) me preguntó en el descanso si quería lanzarlo si nos pitaran otro».

Le respondí: “Claro, ¿por qué no?”. Desde entonces no tuvimos penaltis hasta hoy. En casa contra el Go Ahead en Copa sí hubo, pero yo estaba lesionado y lo lanzó Jeff (Hardeveld). Es la primera vez que tiro uno”.

«Sí, he hecho historia, pero en ese momento no lo piensas. El pulso estaba bien. Miré al entrenador y le pregunté: ¿debo lanzarlo? Soy el número 1 en la lista, pero el marcador estaba 1-1».

«Me respondió: “Claro, adelante”. Fue emocionante, pero por suerte lo metí bien. Si lo hubiera fallado, podría haberme costado el puesto, pero no fue así».

Gracias a ese gol, el Telstar se mantuvo en la Eredivisie, mientras que el Volendam acabó 16.º y deberá disputar los play-offs de permanencia; su rival será el Willem II.