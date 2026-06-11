Ronald Koeman hijo quiere aprovechar su condición de agente libre para dar un gran salto en la Eredivisie, según declaró en Het Oranje Café. El portero de 31 años negocia la renovación con el Telstar, pero parece poco probable que se quede en Velsen-Zuid.

«Es difícil de decir», afirma Koeman al hablar de su futuro. «Quiero dar un buen salto, pero no me quiero precipitar porque también hablo con el Telstar».

«Tienen muchas ganas de que me quede. He hablado con el entrenador y con el preparador de porteros. Es difícil, pero lo que más me gustaría es dar un buen salto dentro de los Países Bajos».

«Necesito un equipo que juegue al fútbol y potencie mis virtudes», añade el guardameta, reconocido por su precisión en el pase.

En la mesase menciona al FC Utrecht, donde Anthony Correia será entrenador la próxima temporada tras ascender con Koeman en el Telstar.

La temporada pasada, el Telstar de Koeman y Correia sorprendió a todos al lograr la permanencia. «Me hubiera encantado irme con él a Utrecht», admite Koeman. «Lo conozco y él me conoce».

“Pero bueno, ellos tienen un portero fantástico”, reconoce el guardameta barcelonés, refiriéndose a Vasilis Barkas. “Eso es lo que él (Correia) también me ha dicho. Él es más un portero de línea, yo soy más fuerte en el juego”.

Sonríe al escuchar el nombre del FC Twente, aunque también valoraría incorporarse a un grande. «Consideraría ser segundo portero en un club más grande», concluye.