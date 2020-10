Ronald Koeman: "Gerard Piqué lleva muchos años aquí, yo solo dos o tres meses"

Ronald Koeman, entrenador del FC Barcelona, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación para dar su visión del choque ante el Madrid

Ronald Koeman, entrenador del FC , ha comparecido hoy ante los medios de comunicación para dar su visión del parido y analizar la actualidad del conjunto barcelonista. Acerca de las últimas declaraciones de Piqué, el holandés manifestó que "Gerard lleva muchos años aquí, yo solo dos o tres meses", al punto que dijo ser comprensivo en el asunto de la negociación entre club y jugadores acerca de los salarios.

Koeman, cuestionado sobre su experiencia en los clásicos, aseveró: "No ha cambiado mucho, lo único es que no hay público. Son dos equipos grandes que siempre tienen que luchar por ganar títulos. Si uno no lo consigue hay críticas y se habla de los entrenadores. Es un partido que se decide en el campo".

Sobre su recuerdo en los Clásicos, Koeman ha comentado: "He jugado bastantes y me acuerdo del 5-0. Metí un gol bonito de falta. También me acuerdo del primer Clásico, en el que marqué dos penaltis. El primero siempre es un poco más especial que los demás".

Acerca de los ajustes salariales que está llevando a cabo el club con diferentes negociaciones, Koeman explicó: "No estoy preocupado por eso. Yo soy una persona que va directa. Entiendo la postura del club y de los jugadores, tienen que hablar entre ellos. Lo que tengo que hacer yo es ganar los partidos, si veo algo diferente hablaré con ellos. Es un tema extradeportivo".

En cuanto a la entrevista de Gerard Piqué en 'La Vanguardia', Koeman dijo lo siguiente: "Gerard lleva muchos años aquí y tiene su opinión y la respeto. Es una persona lista y sabe perfectamente que si hace una entrevista de este tipo... Lleva muchos años más que yo. Si el jugador está metido en el partido es lo más importante, a pesar de la entrevista".



Sobre el momento del , comentó: "El contrario tiene su calidad. Sabemos que en el pasado jugaron con 4-4-2 y creo que no van a dejar espacios como ante el y el Shakthar. Están a la espera de saber si Ramos va a estar y eso puede influir en el partido de mañana", dijo, para después añadir que "los jugadores del Madrid tienen mucha experiencia en este tipo de partidos. No espero un Madrid vulnerable".







