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Daily Loos

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Ronald Koeman explica por qué Jeremie Frimpong no está en la lista de la selección holandesa para el Mundial

Netherlands
World Cup
J. Frimpong
R. Koeman
C. Summerville

Jeremie Frimpong no ha sido convocado por Ronald Koeman para el Mundial. En la rueda de prensa, el seleccionador explicó por qué el defensa y delantero del Liverpool se queda en casa.

Al seleccionador se le preguntó si la ausencia de Frimpong se debía a una lesión; no es el caso, pero su propensión a las lesiones sí ha influido.

«Esta temporada ha estado lesionado con frecuencia. Contra Ecuador entró y tuvo que salir enseguida. No es la primera vez. Es una cuestión física», explicó Koeman.

No obstante, no fue el único motivo: «También he elegido a otro jugador como extremo derecho», añadió el seleccionador.

Se refiere a Crycensio Summerville: «No es una sorpresa, ya quería convocarlo en marzo, pero estaba lesionado. Ahora ha vuelto y ha completado los últimos partidos con su club, aunque descendió. Me gustan los jugadores fiables».

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“Creemos que también puede rendir muy bien por la banda derecha, y su ética de trabajo es excelente”, concluye.

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