Ronald Koeman evita la presión: "El mundo no acaba con una derrota"

El entrenador del F.C.Barcelona valora el estado de su equipo antes del choque de mañana ante el Cádiz y tras la debacle europea

Ronald Koeman, técnico del FC Barcelona, compareció en rueda de prensa, previa al encuentro ante el Cádiz para desgranar la actualidad del conjunto azulgrana tras la dura derrota sufrida en Champions League ante el PSG.

El holandés solamente quiere pensar en el Cádiz, aunque la herida abierta por los galos el pasado martes está lejos de cicatrizar. "Después de una derrota siempre es bueno tener un partido después para demostrar que podemos estar mejor y sacar un mejor resultado. Tenemos una buena trayectoria en LaLiga y hay que seguir. Tenemos mucha ambición y hay que reaccionar. No se acaba el mundo con una derrota".

Sin embargo, Koeman aún confía en su equipo en el encuentro de vuelta en la Copa del Rey. El técnico es realista y sabe que la Champions está tremendamente difícil. "Todavía estamos en las tres competiciones. La Champions está muy complicada, pero en la Copa si tenemos más efectividad podemos remontar. Creo que podemos pasar la eliminatoria. En LaLiga tenemos una buena trayectoria, pero depende de los que están arriba. No soy tan negativo. Somos el Barça y tenemos buenos jugadores para reaccionar".

Con respecto a la razón de perder con los grandes, Koeman cree que es complicado dar un diagnóstico, pero recordó que en partidos difíciles el equipo también ha competido. "Ganamos fuera contra la Juve y perdimos en casa. Perdimos con el PSG, pero podemos ganar en París. Es un partido y es complicado decir qué nos falta contra los grandes. No creo que no podamos competir con los grandes, hemos estado cerca. No veo a un equipo mucho más que otro, podemos ganar a cualquiera".

No cree Koeman que el nivel de LaLiga haya bajado, simplemente cree que ha sido una coincidencia en el tiempo. "No creo que el nivel haya bajado. Creo que es un momento con partidos con los equipos españoles no han podido ganar. Los equipos españoles son fuertes, no se pueden sacar conclusiones de este tipo".

Por último, el holandés quiso quitar hierro al rifirrafe entre Piqué y Griezmann, asegurando que son cosas que ocurren durante el partido. "Durante un partido hay mucha emoción y siempre hay cosas que no se pueden aceptar. Es bueno que haya gente así en el equipo. Son momentos de alta tensión en un partido. Si pasa durante en un partido no tengo ningún problema, me gusta, pero después hay que comunicarse. Estar callados y ver qué pasa no me gusta".