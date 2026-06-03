Ronald Koeman da su sincera opinión sobre el debut de Crysencio Summerville con la selección holandesa: «Fue...»

Para Crysencio Summerville fue una noche de «sentimientos encontrados». Estrenarse con la selección holandesa le llenó de orgullo, pero la derrota ante Argelia (0-1) le dejó un regusto amargo.

Solo jugó 45 minutos porque, tras el descanso, Ronald Koeman dio entrada a Memphis Depay. En declaraciones a la NOS, el seleccionador valoró su actuación:

«Peligroso en algunos momentos. Aunque en otros fue un poco descuidado. Pero para ser su debut, estuvo bien. Jugó una parte y demostró por qué está aquí. Solo puede ir a mejor», afirma Koeman.

El propio futbolista añade: «Prefería haber debutado con victoria, pero ya está; hoy estoy agradecido».

«En mi opinión, me fue bien. Me sentí a gusto, jugué con mucha libertad en el centro, lo que permitió a Mats (Wieffer, nota del editor) situarse un poco más arriba. También tuve algunos momentos en los que fui descuidado con el balón».

Explica así sus errores: «Intento crear todo lo posible. Prefiero perder el balón más adelante que atrás. También tuvimos algo de mala suerte con las ocasiones».

«Un primer partido así siempre cuesta, todo es nuevo, pero aquí me sentí como en casa gracias al grupo. Frenkie y Virgil son clave: “Sé libre, demuestra por qué estás aquí”, me dijeron. Eso me da confianza», concluye Summerville, que viaja con optimismo a Estados Unidos.