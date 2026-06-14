La selección holandesa debutará el domingo en el Mundial ante Japón, rival al que muchos consideran el más difícil del grupo por su potencia ofensiva. El técnico Ronald Koeman conoce las cualidades japonesas y busca aprovecharlas.

«La sensación es que estamos preparados», afirma Koeman en una entrevista con la NOS. «Sabemos a qué nos enfrentamos. Es un rival duro, un buen equipo. Pero nosotros también lo somos».

«No tenemos miedo, respetamos al rival y sabemos cómo hacerle daño».

«Suelen atacar y presionar alto, aunque a veces se adaptan cuando juegan contra nosotros».

«Por lo que hemos visto, Japón es un equipo fresco y de mucho ataque». Y ahí es donde Koeman ve oportunidades para la selección holandesa.

«Además, en la transición dejan espacios y debemos saber aprovecharlos», concluye.

El seleccionador no da por sentado que Japón sea el rival más fuerte del grupo, que también incluye a Suecia y Túnez. «Eso no lo sé».

«Sobre el papel quizá, pero otro rival podría ser más difícil. También depende de nosotros y de cómo comencemos el partido», concluye Koeman.