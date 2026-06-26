Ronald Koeman comenta con dos palabras el partido estrella del Mundial entre Holanda y Marruecos

La selección holandesa venció el viernes a Túnez 3-1 en un partido disputado. Con este triunfo, Holanda terminó primera de grupo y se medirá a Marruecos en la siguiente ronda. El técnico Ronald Koeman, que recordó la llegada de los marroquíes a semifinales en el último Mundial, valoró el partido tras la victoria.

Un arranque fulgurante en Kansas City puso a la Orange 2-0 arriba en diez minutos, aunque luego bajó el ritmo.

«Esperábamos un buen comienzo, y así fue. Muy pronto nos pusimos 2-0», comenzó Koeman en NOS. «Después, creo que seguimos jugando bastante bien, aunque en algunos momentos de la transición no nos colocamos bien en defensa. El periodo justo antes del descanso y el inicio de la segunda parte no fueron buenos».

«Luego vimos que, si subíamos un poco el ritmo, tampoco pasaba nada. En algunas fases nos echamos atrás, lo cual no debería ocurrir, aunque quizá también se deba al rival, que ya no estaba al cien por cien mentalmente, sino al noventa por cien».

«No presionar lo justo, esperar un poco… Si les das espacio, también saben jugar al fútbol». A Koeman le molestan esas fases de menor rendimiento. «Quieres jugar bien un partido en su conjunto, y eso no incluye momentos de descuido. Ni en la posesión del balón ni en la transición».

“Porque eso es lo que vas a necesitar en la siguiente ronda, cuando te enfrentes a equipos mejores”, sabe Koeman, que deberá vencer a Marruecos para mantener vivo el sueño del Mundial. “Sí, muy bien”, responde sobre el próximo partido decisivo en octavos.

Holanda jugará en Monterrey, aunque Koeman restó importancia al calor: «No hemos pasado calor en Kansas City y hemos jugado dos partidos en pabellón cubierto. Si hace calor, lo aceptaremos».