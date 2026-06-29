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Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Rian Rosendaal

Traducido por

Ronald Koeman cambia por completo la alineación de la selección holandesa de cara al partido contra Marruecos

Holanda vs Marruecos
Holanda
Marruecos
World Cup

Holanda enfrentará a Marruecos en octavos del Mundial. Ronald Koeman usará cinco defensas; Tijjani Reijnders cede su lugar a Nathan Aké. El partido arranca a las 03:00.

Bart Verbruggen defenderá la portería en el estadio de Monterrey, México. Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Aké y Micky van de Ven conforman la defensa.

En el centro del campo permanecen Frenkie de Jong y Ryan Gravenberch.

Donyell Malen cede su puesto en la derecha a Crysencio Summerville, mientras que Brian Brobbey lidera el ataque y Cody Gakpo aporta peligro desde la izquierda.

Alineación de Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Ake, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Summerville, Brobbey, Gakpo.

Alineación de Marruecos: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, Ounahi, El Aynaoui; Díaz, Saibari, El Khannouss.

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