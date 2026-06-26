Ronald Koeman apartó a un jugador de la selección holandesa y mantuvo una larga conversación con él

El seleccionador Ronald Koeman mantuvo una larga conversación con Memphis Depay durante el entrenamiento del viernes en Kansas, según el periodista de De Telegraaf Jeroen Kapteijns.

Al día siguiente de la victoria 3-1 ante Túnez, los suplentes completaron un entrenamiento intensivo mientras los titulares se ejercitaban en bicicletas estáticas al borde del campo.

Durante la sesión, Koeman llamó a Memphis y mantuvieron una extensa charla. El delantero ha jugado tres partidos como suplente en este Mundial.

Aún no ha marcado, aunque dio una asistencia a Crysencio Summerville en el quinto gol ante Suecia (5-1).

Tras el encuentro con Suecia, Koeman ya habló con Malen en el campo; se especuló que el delantero de la AS Roma había perdido la titularidad, pero contra Túnez volvió al once.

Holanda seguirá entrenando sábado y domingo en Kansas antes de viajar a Monterrey para enfrentar a Marruecos el lunes por la noche, hora local.