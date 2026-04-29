Ronald de Boer no entiende la decisión de Danny Makkelie de pitar penalti al Atlético ante el Arsenal (1-1). Para el analista de Ziggo Sport, no hubo movimiento antinatural de Ben White, a quien se señaló la mano. «¡Esto me pone de los nervios!»

Diez minutos después del descanso, Marcos Llorente disparó al brazo de White. Makkelie dudó, no pitó penalti, pero el VAR, Dennis Higler, lo llamó a revisar la jugada y cambió de opinión. Álvarez marcó.

«No me parece en absoluto un penalti», afirma De Boer. «El balón le golpea en la mano tras rebotar en la espinilla o la rodilla y, además, se desvía en dirección opuesta».

Es muy leve; se han estudiado las reglas y puede pitarlo, pero yo lo veo así…». Wytse van der Goot asegura que el cuerpo de White se hizo «artificialmente más grande» por el brazo extendido.

A De Boer no le convence la explicación de Van der Goot. «¿Antinatural? ¿Qué antinatural? ¿Vamos a jugar con las manos a la espalda? ¡Venga ya, Wytse, esto me pone de los nervios!».

«¿Así vamos a defender, con las manos atrás? ¡No es antinatural! Si me giro, ¿no va la mano así? Es un movimiento normal».

Jaap Stam, el copresentador de De Boer, mucho más tranquilo, también opina que fue una acción «natural» de White. «Hoy defendemos con las manos a la espalda, porque ya no se puede hacer más. Aunque eso nos hace más vulnerables», afirma Stam.