Ronald de Boer: "Edson Álvarez no tiene la calidad que necesitamos"

El ex jugador holandés considera que el mexicano no tiene las cualidades para jugar como mediocampista, pues lo ve más como defensa.

Edson Álvarez continúa dando sus primeros pasos en el Ajax. Y no precisamente como central, sino como mediocampista. Una situación que incomoda a algunos, como es el caso de Ronald de Boer, quien considera que el canterano del América no reúne las condiciones para desempeñarse en dicha posición.

"Ante el o , que son buenos equipos y con jugadores de calidad, Edson puede jugar en el medio. Pero cuando el tenga la posesión, igual no tiene la calidad que se necesita; no es muy creativo en mi opinión. Pero tengo que esperar a ver cómo evoluciona", dijo en diálogo con ESPN.

En ese sentido, el ex jugador holandés piensa que Álvarez puede tener un mejor rendimiento como central. "He visto dos o tres veces a Edson Álvarez. Ante el Apoel hizo un gol muy importante que le dio confianza. Aún no tengo muy claro si es medio o central. Mi primera visión es que más defensa que medio".

Por lo pronto, el mexicano continúa aprovechando cada una de las oportunidades que tiene en el equipo de Erik ten Hag. Luego de su anotación en la fase previa de la Champions League contra el Apoel, Álvarez viene complementándose bastante bien con Lisandro Martínez en el doble pivote del cuadro holandés.