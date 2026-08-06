Ronald de Boer desaconseja al Ajax recuperar a Noa Lang para Ámsterdam. El exinternacional puso este jueves por la noche, tras la victoria por 3-1 sobre el Shelbourne FC, en Ziggo Sport grandes signos de interrogación sobre la personalidad del delantero del Napoli.

Lang aparece en el radar del Ajax como posible sustituto de Mika Godts, que es pretendido con insistencia por el Paris Saint-Germain. El belga fue titular contra el Shelbourne y abrió el marcador desde el punto de penalti, pero él mismo ya habría alcanzado un acuerdo personal con el club francés.

Según informaciones anteriores, el Napoli pediría alrededor de 25 millones de euros por Lang. De Boer ve las cualidades futbolísticas del atacante de 27 años, pero duda seriamente de si, como persona, encaja en la actual plantilla del Ajax.

«No, como jugador sí, pero ahora ya lo ha tenido más veces en el Napoli y en el Galatasaray», respondió De Boer cuando el presentador Sam van Royen le preguntó si Lang debería formar parte de la nueva mezcla en Ámsterdam. «Si hubiera sido tan bueno, se habría quedado allí. Pasa algo con ese chico.»

Van Royen señala que muchos excompañeros de equipo, precisamente, están encantados con Lang, pero eso no cambia la postura de De Boer. «Como entrenador, muchas veces tienes un poco un expediente problemático con él. Eso se lo oyes a todo el mundo.»

De Boer subraya que su duda no tiene que ver con las cualidades deportivas del extremo. «Soy fan del fútbol de Noa Lang, que quede claro. De su personalidad soy bastante menos fan.»

El exjugador del Ajax, sin embargo, no descarta que futbolistas experimentados como Daley Blind, Julian Brandt, Marc ter Stegen y Davy Klaassen puedan tener una influencia positiva sobre Lang. «Quizá no sea para tanto si acaba en un grupo así y Blind lo agarra por las solapas, pero mi sensación me dice esto.»

Según De Boer, Jordi Cruijff y el entrenador Míchel Sánchez podrían ser capaces de mantener a Lang a raya, aunque, según él, eso sigue siendo una incógnita. «Espero que, si viene aquí, demuestre lo contrario. Seré el primero en admitir que estoy equivocado, pero no voy a ocultar lo que siento.»