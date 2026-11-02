Impacto inmediato en Merseyside
Tras terminar frustrado su etapa como capitán del Barcelona, Araujo buscó un cambio de aires que necesitaba. El Liverpool logró incorporarlo como cedido por una temporada, con una opción de compra de 47 millones de libras.
El uruguayo se ha adaptado sin problemas al fútbol inglés. A las órdenes de Andoni Iraola, ha brillado como lateral derecho titular y se ha convertido rápidamente en un ídolo de culto para la afición de Anfield.
Con los pies en la tierra
Pese a su enorme popularidad y a las crecientes peticiones para que se cierre su fichaje definitivo, el defensa se niega a adelantarse a los acontecimientos. En una entrevista reciente con Sky Sports, Araujo agradeció la cálida acogida de sus nuevos aficionados, pero evitó pronunciarse sobre un contrato a largo plazo.
«Estoy agradecido por el cariño de la gente, muy agradecido. ¡De verdad, gracias!», afirmó. «[Sin embargo], todavía queda mucho tiempo. No puedo hablar del futuro si no sé qué pasará cuando tomen la decisión, porque quedan muchos meses.
«Intento disfrutar cada día, dar todo lo que puedo, seguir trabajando, seguir creciendo y ayudar al equipo para que podamos ganar títulos».
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Centrado en la temporada actual
En lugar de pensar en dónde jugará este verano, el jugador cedido está totalmente centrado en ganar títulos con el Liverpool. Sobre su mentalidad, Araujo añadió: «Creo firmemente en el equipo. Tenemos un gran equipo, con jugadores experimentados, jóvenes y de mucho talento. Tengo que seguir trabajando y ya veremos qué pasa en el futuro».
Sus aportaciones sobre el terreno de juego reflejan ese compromiso. Un gol memorable en la Champions League contra el Villarreal desató la euforia en la grada. Después, firmó dos actuaciones defensivas magistrales consecutivas ante el Brighton y el Chelsea, en las que fue elegido mejor jugador del partido.
En busca de la reacción en Europa
La tarea inmediata de Araujo será ayudar al Liverpool a reaccionar tras una frustrante derrota por 1-0 ante el Arsenal. El equipo vuelve a disputar la Champions League el miércoles por la noche con una exigente visita al Fenerbahce en la fase de liga.
Mantener su extraordinario nivel en esta importante prueba europea será fundamental. Si el defensa sigue ofreciendo actuaciones destacadas, sus vínculos a largo plazo con el Barcelona no harán más que debilitarse a medida que avance la temporada.