Ron Jans mostró molestia por la forma en que ESPN cubrió el partido entre FC Utrecht y Telstar. El entrenador dejó claro en una entrevista que no le gusta cómo se siguen y se destacan las conversaciones.

La chispa fue una pregunta de Leo Oldenburger, quien, con un guiño, aludió a la charla que Jans mantuvo con Anthony Correia durante el calentamiento.

Recientemente se confirmó que el FC Utrecht y Correia alcanzaron un acuerdo preliminar: el exitoso técnico del Telstar lo reemplazará al final de esta temporada.

Al día siguiente, ambos técnicos se midieron en el partido entre el FC Utrecht y el Telstar. ESPN captó imágenes de su charla previa, que luego se convirtió en tema de conversación.

Oldenburger le pregunta si hablaron del FC Utrecht. Jans responde airado: «No, no... Sois pesados, escucháis todo. No voy a taparme la boca ni callarme».

Añadió que estas conversaciones espontáneas acaban convertidas en noticias con demasiada frecuencia: «A veces molesta que cualquier charla se convierta al instante en un momento destacado, como la semana pasada con Peter Bosz. No me parece correcto, pero bueno, es parte del juego».

En la entrevista, Jans también explicó sus decisiones para el partido y confirmó la vuelta de Dani de Wit: «No dudé ni un segundo en incluirlo en el once. Ha dado un gran paso adelante en los últimos meses; es uno de nuestros líderes».

Jans habló del planteamiento táctico del Telstar. «Debemos contrarrestar su estilo de juego. Si la distancia es corta y podemos presionar al jugador libre, lo haremos; si no, mejor no hacerlo».